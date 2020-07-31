45-летний мужчина потерял половой орган в результате заражения крови. Впервые в истории медицины врачи вырастили ему новый пенис на руке, но он может остаться там надолго.

Житель Великобритании Малкольм Макдоналд потерял половой орган из-за болезни, которая вызвала омертвения тканей пениса, и врачам пришлось его ампутировать, чтобы не допустить распространения инфекции на остальные зоны тела.

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В государственной больнице ему провели операцию стоимостью в 50 тысяч фунтов, в ходе которой новый орган был присоединен к руке. До этого несчастный мужчина несколько лет находился в глубокой депрессии, он не встречался ни с кем, редко выходил из дома и постоянно пил. И вот врачи подарили ему надежду.

Они взяли запас кожи с руки и стянули ее, как ролл, чтобы создать основу для нового пещеристого тела пениса. Далее врачи сконструировали мочеиспускательный канал в коже, поставив туда две трубки. Более того, путем специального ручного насоса новый пенис может накачивать до состояния эрекции, чтобы Малкольм продолжал заниматься сексом.

Уже 4 года с пенисом на руке

Всю эту конструкцию прикрепили к руке на два года. Потом его обещали пересадить в пах.

Это должны были сделать в 2018 году, но он был не готов и операцию перенесли. Плановые сокращения и дефицит персонала вызвали дальнейшие задержки, последняя операция была запланирована еще в апреле. Однако пандемия помешала этим планам.

Поэтому Малкольм продолжает носить на своей руке пенис. Он уже придумал ему имя Джимми, иногда разговаривает с половым членом о тех временах, когда тот все-таки "переедет" в новое место. Некоторые люди замечают эту физиологическую особенность, но у мужчины теперь более веселое настроение, он все еще верит в удачу.