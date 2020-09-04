Дослідники виявили, що п'ятирічне виживання при 25 типах раку у чоловіків була на 13% нижче, ніж у жінок.

Про це йдеться в новому австралійському дослідженні, результати якого опублікували в журналі Cancer Causes & Control.

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Австралійські дослідники вивчили дані 240 801 чоловіка і 173 773 жінок з реєстру штату Вікторія з онкологічних захворювань за період з 1982 по 2015 рік.

Дослідники виключили при цьому немеланомний рак шкіри, види раку, характерні для певної статі, рак молочної залози та ракові захворювання, зареєстровані після розтину.

Які типи раку швидше вбивають чоловіків

Вчені встановили, що у чоловіків нижче п'ятирічне виживання, ніж у жінок, при раку голови та шиї, стравоходу, кишківника, прямої кишки, підшлункової залози, легень, кісток, меланомі, мезотеліомі, а також раку нирок, щитоподібної залози та неходжкінської лімфоми.

Які типи раку швидше вбивають жінок

Однак у жінок показники виживаності були нижче, ніж у чоловіків, при раку сечового міхура, ниркової балії або сечоводу. В 12 видах раку не було виявлено відмінностей між статями щодо рівня виживання.

Чому чоловіки менше живуть з раком

Провідний автор дослідження Ніна Афшар (Nina Afshar) стверджує, що у чоловіків гірші показники виживаності при багатьох видах раку, особливо в середньому віці.

За її словами, існують деякі теорії, що пояснюють цей феномен, які враховують відмінності в стадії діагностування раку і способі життя, але для їх підтвердження потрібні додаткові дослідження, які допомогли б поліпшити показники виживаності для обох статей.