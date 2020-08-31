Мільйони людей з симптомами, які можуть свідчити про рак, уникають лікарів, оскільки їм соромно говорити про це. Найбільш незручними для обговорення є симптоми з боку інтимних зон і пов'язані з відвідуванням туалету.

Такими є результати огляду, проведеного великою британською страховою компанією Bupa.

Також на тему: Назвали простий спосіб зменшення ризику раку грудей

Люди соромляться лікарів

Згідно з отриманими даними, один з п'яти дорослих відмовляється від пошуку медичної допомоги, соромлячись говорити про симптоми, що виникають в інтимних зонах. Тобто, в одній Англії мільйони людей таким чином втрачають можливість ранньої діагностики та ефективного лікування раку.

За даними Bupa, отриманим в результаті огляду статистики раку і декількох опитувань, для жінок найбільш "небажаними" для обговорення з лікарем виявилися виділення крові з піхви. Також пацієнти не люблять розповідати про болі в області тазу або мошонки, болю і виділення крові під час відвідування туалету та інші подібні симптоми.

30% людей намагалися зрозуміти свій стан, використовуючи інтернет, а 36% – просять поради у друзів. При зазначених симптомах люди не зверталися за допомогою в середньому протягом майже 10 тижнів. Близько половини з цих людей повідомляють про те, що не знають, з чого почати розмову з лікарем про свій стан. Один з п'яти людей звертається до лікаря тільки під тиском з боку партнера.

Чому не варто соромитися лікарів