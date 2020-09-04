Исследователи обнаружили, что пятилетняя выживаемость при 25 типах рака у мужчин была на 13% ниже, чем у женщин.

Об этом говорится в новом австралийском исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Cancer Causes & Control.

Также на тему: Миллионы людей стесняются рассказывать врачам о симптомах рака

Австралийские исследователи изучили данные 240 801 мужчины и 173 773 женщин из реестра штата Виктория по онкологическим заболеваниям за период с 1982 по 2015 год.

Исследователи исключили при этом немеланомный рак кожи, виды рака, характерные для определенного пола, рак молочной железы и раковые заболевания, зарегистрированные после вскрытия.

Какие типы рака быстрее убивают мужчин

Ученые установили, что у мужчин ниже пятилетнее выживание, чем у женщин, при раке головы и шеи, пищевода, кишечника, прямой кишки, поджелудочной железы, легких, костей, меланоме, мезотелиомы, а также рака почек, щитовидной железы и неходжкинской лимфомы.

Какие типы рака быстрее убивают женщин

Однако у женщин показатели выживаемости были ниже, чем у мужчин, при раке мочевого пузыря, почечной лоханки или мочеточника. При 12 видах рака не было обнаружено различий между полами по уровню выживания.

Почему мужчины меньше живут с раком

Ведущий автор исследования Нина Афшар (Nina Afshar) утверждает, что у мужчин хуже показатели выживаемости при многих видах рака, особенно в среднем возрасте.

По ее словам, существуют некоторые теории, объясняющие этот феномен, которые учитывают различия в стадии диагностирования рака и образе жизни, но для их подтверждения требуются дополнительные исследования, которые помогли бы улучшить показатели выживаемости для обоих полов.