Зловживання ібупрофеном

Відомо, що чоловік неправильно зрозумів інструкції та застосував 7 таблеток ібупрофену за 24 години (концентрація активної речовини у таблетці не вказана).

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Коли болючі відчуття зменшилися, він регулярно вдавався до використання цього препарату, іноді забуваючи про дозування, тому в деякі дні, за його словами, він міг прийняти до 28 таблеток на день. Однак, інформація про тривалість періоду його посиленої любові до ібупрофену відсутня.

Госпіталізація через передозування

Після чергової порції таблеток він відчув, ніби вони "застрягли в його грудях", що побороти це відчуття він вирішив прийняти ще більшої кількості таблеток. Після цього у нього почалося блювання з кров'ю, випорожнення стали чорними, і загальний стан здоров'я різко погіршився.

У лікарні він стверджував, що не бачить зв'язку між цими симптомами та вживанням ібупрофену. Лікарі відзначили його сильну блідість, низький артеріальний тиск та підвищений пульс, що вказувало на внутрішню кровотечу з виразок у стравоході та шлунку.

До того ж його функція нирок значно погіршилася. Виразки утворилися через припинення виробництва простагландинів у слизовій оболонці шлунка, які захищають епітелій від впливу соляної кислоти. Пацієнту було проведено діаліз та коагуляція виразок, після чого його стан покращився.

Зазначимо, що дорослим можна приймати по 1 – 2 таблетки по 200 мг ібупрофену не частіше ніж 3 рази на день з перервою не менше 6 годин.