Злоупотребление ибупрофеном

Известно, что человек неправильно понял инструкции и применил 7 таблеток ибупрофена за 24 часа (концентрация активного вещества в таблетке не указана).

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Когда болевые ощущения уменьшились, он регулярно прибегал к использованию этого препарата, иногда забывая о дозировке, поэтому в некоторые дни, по его словам, он мог принять до 28 таблеток в день. Однако, информация о длительности периода его усиленной любви к ибупрофену отсутствует.

Госпитализация из-за передозировки

После очередной порции таблеток он почувствовал, будто они "застряли в его груди", что побороть это ощущение он решил принять еще большего количества таблеток. После этого у него началась рвота с кровью, стул стал черным, и общее состояние здоровья резко ухудшилось.

В больнице он утверждал, что не видит связи между этими симптомами и употреблением ибупрофена. Врачи отметили его сильную бледность, низкое артериальное давление и повышенный пульс, что указывало на внутреннее кровотечение из язв в пищеводе и желудке.

К тому же его функция почек значительно ухудшилась. Язвы образовались из-за прекращения производства простагландинов в слизистой оболочке желудка, которые защищают эпителий от воздействия соляной кислоты. Пациенту был проведен диализ и коагуляция язв, после чего его состояние улучшилось.

Отметим, что взрослым можно принимать по 1 – 2 таблетки по 200 мг ибупрофена не чаще чем 3 раза в день с перерывом не менее 6 часов.