Дженерики – препараты-копии оригинальных брендовых лекарств. Они содержат те же активные ингредиенты в той же дозе, демонстрируют биоэквивалентность оригинальному препарату и соответствуют ему по качеству, безопасности и эффективности.

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Выпуск дженериков возможен только после окончания патента на оригинальный препарат. Патентная защита длится 20 лет и позволяет компании-новатору компенсировать вложенные затраты на препарат.

Различия между оригиналом и дженериком

Вспомогательные вещества – хотя активные ингредиенты одинаковы, вспомогательные компоненты (наполнители, красители, консерванты и вкусовые добавки) у препаратов могут отличаться. Эти различия обычно не влияют на эффективность и безопасность препарата. Но для пациентов с чувствительностью или аллергией на определенные вспомогательные компоненты они имеют определяющее значение при выборе препарата.

Стоимость – дженерики обычно значительно дешевле оригинальных препаратов, потому что производителям аналогов не нужно вкладываться в разработку молекулы и исследования для ее проверки.

Упаковка и брендинг – часто дженерики имеют простой дизайн упаковки и название, основанное на активном веществе, а не на брендовом названии.

Когда оригинальный препарат лучше не менять

Как правило, дженерики соответствуют тем же стандартам качества, безопасности и эффективности, что и оригинальные препараты. Но бывают случаи, когда генерическая замена может быть нецелесообразной:

Если у препарата маленькая разница между терапевтической и токсической дозировкой, то даже небольшие отклонения в концентрации активного вещества могут быть критичны. Например, препараты: варфарин, литий, некоторые противосудорожные и кардиологические препараты.

Некоторые пациенты могут быть чувствительны к вспомогательным веществам, которые используются в дженериках, но отсутствуют в оригинальном препарате. В таких случаях замена может привести к аллергическим реакциям или другим побочным эффектам.

Если пациент хорошо реагирует на оригинальный препарат и хорошо его переносит, врач может не менять лекарство, особенно при лечении серьезных состояний.

В единичных случаях дженерики могут производиться компаниями, которые не придерживаются стандартов производственной практики. Тогда оригинальный препарат может быть надежнее.

Всегда важно консультироваться с врачом, прежде чем заменять оригинальный препарат на дженерик, чтобы убедиться, что это безопасно и целесообразно в вашем конкретном случае.

Дженерики играют важную роль в снижении расходов на лекарства и делают их более доступными для людей. Перед выпуском на рынок они проходят строгую проверку со стороны регуляторов, поэтому многие врачи выписывают дженерики, когда это возможно.