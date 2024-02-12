Дженерики – препарати-копії оригінальних брендових ліків. Вони містять ті ж активні інгредієнти в тій же дозі, демонструють біоеквівалентність оригінальному препарату та відповідають йому за якістю, безпекою та ефективністю.

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Випуск дженериків можливий лише після закінчення патенту на оригінальний препарат. Патентний захист триває 20 років та дозволяє компанії-новатору компенсувати вкладені витрати на препарат.

Відмінності між оригіналом та дженериком

Допоміжні речовини – хоча активні інгредієнти однакові, допоміжні компоненти (наповнювачі, барвники, консерванти та смакові добавки) у препаратів можуть відрізнятися. Ці відмінності зазвичай не впливають на ефективність та безпеку препарату. Але для пацієнтів з чутливістю або алергією на певні допоміжні компоненти вони мають визначальне значення при виборі препарату.

Вартість – дженерики зазвичай значно дешевші за оригінальні препарати, тому що виробникам аналогів не потрібно вкладатися в розробку молекули та дослідження для її перевірки.

Упаковка та брендинг – часто дженерики мають простіший дизайн упаковки та назву, засновану на активній речовині, а не на брендовій назві.

Коли оригінальний препарат краще не міняти

Як правило, дженерики відповідають тим самим стандартам якості, безпеки та ефективності, що й оригінальні препарати. Але бувають випадки, коли генерична заміна може бути недоцільною:

Якщо у препарату маленька різниця між терапевтичним та токсичним дозуванням, то навіть невеликі відхилення в концентрації активної речовини можуть бути критичні. Наприклад, препарати: варфарин, літій, деякі протисудомні та кардіологічні препарати.

Деякі пацієнти можуть бути чутливі до допоміжних речовин, які використовуються в дженериках, але відсутні в оригінальному препараті. У таких випадках заміна може призвести до алергічних реакцій або інших побічних ефектів.

Якщо пацієнт добре реагує на оригінальний препарат і добре його переносить, лікар може не міняти ліки, особливо при лікуванні серйозних станів.

У поодиноких випадках дженерики можуть вироблятися компаніями, які не дотримуються стандартів виробничої практики. Тоді оригінальний препарат може бути надійнішим.

Завжди важливо консультуватися з лікарем, перш ніж замінювати оригінальний препарат на дженерик, щоб переконатися, що це безпечно та доцільно у вашому конкретному випадку.

Дженерики відіграють важливу роль у зниженні витрат на ліки та роблять їх більш доступними для людей. Перед випуском на ринок вони проходять строгу перевірку з боку регуляторів, тому багато лікарів виписують дженерики, коли це можливо.