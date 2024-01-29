Який тиск вважається нормальним

В Україні лікар встановлює діагноз артеріальна гіпертонія, якщо у людини при двох візитах кров'яний тиск вищий або дорівнює 140 і 90 мм рт. ст. або при домашньому регулярному вимірі або добовому моніторуванні в середньому 135 та 85 мм рт. ст. або вище.

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Також гіпертонія діагностується, якщо тиск на прийомі 180 на 90 чи вище. Але у кожному разі необхідно виключити інші причини його підвищення. Хвороби та стани, які викликають симптоматичну гіпертонію. Класифікація тиску:

оптимальний артеріальний тиск < 120/80 мм р. ст.;

нормальний артеріальний тиск – 120 – 129/80 – 84 мм р. ст.;

високий артеріальний тиск 130/139/85 – 89 мм р. ст..

Вирізняють такі ступені гіпертонії:

Перший ступінь – артеріальний тиск 140 – 159/90 – 95 мм р. ст.

Другий ступінь – артеріальний тиск 160 – 179/100 – 109 мм р. ст.

Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм р. ст.

Гіпертонія білого халата

Навіть якщо тиск підвищується тільки іноді, наприклад, при візиті до лікаря або стреси, можливо, це "гіпертонія білого халата", і потрібно змінювати спосіб життя, щоб захистити серце, судини та інші органи від ускладнень.

Раніше вважалося, що гіпертонія білого халата, підйом цифр артеріального тиску на прийомі лікаря, не є небезпечним явищем, на яке можна не звертати особливої уваги. Але згідно з даними метааналізу, досліджень, які вивчали ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей з гіпертонією білого халата, і тих, у кого цифри тиску були в нормі завжди, при нелікованій гіпертонії білого халата ризик інсульту, інфаркту та інших хвороб серця був вищою на 36%.

При цьому у людей, які приймали препарати для контролю артеріального тиску, він також підвищувався під час прийому лікаря. Але ризик розвитку серцево-судинних хвороб не зростав.

Американські рекомендації

У рекомендаціях американської колегії кардіологів класифікація ступенів артеріальної гіпертензії відрізняється від європейської. Підвищеним тиском вважається все, що вище 120, але менш як 129 для верхнього, а цифри 130 – 139 та 80 – 89 мм рт. ст. вже гіпертонія першого ступеня.

За таких цифр в США рекомендують задуматися про зміну способу життя для зниження цифр кров'яного тиску і консультації кардіолога для уточнення діагнозу і необхідності приймання препаратів