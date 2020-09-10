Прихильники теорії змови про чипування можуть бути спокійними. Китайські науковці оголосили про отримання дозволу на проведення клінічних випробувань вакцини від COVID-19 у вигляді спрею для носа.

Це перша подібна вакцина, яку схвалили в КНР для випробувань за участю людей, наголосили автори препарату.

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Вакцина проти коронавірусу у вигляді спрею

Препарат розробили у Державній ключовій лабораторії нових інфекційних захворювань при факультеті мікробіології Сянганського університету спільно з Сяменьскім університетом і пекінською фармацевтичною компанією Beijing Wantai Biological Pharmacy.

У заяві Сянганського університету йдеться, що дослідницька програма по цій вакцині отримала схвалення і підтримку в материковій частині Китаю, а також була відібрана серед п’яти технологій вакцинації для подальшої оцінки Міністерством науки та технологій КНР.

Раніше представник МЗС КНР Хуа Чуньїн оголосила на брифінгу, що китайські фармацевтичні компанії розробили дев’ять вакцин від коронавірусу, які знаходяться на стадії клінічних випробувань.

Як просувається виробництво вакцини проти коронавірусу

Нині є кілька вакцин, які показали найкращі результати

три вакцини китайського виробництва;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer;

російська вакцина (але наукова публікація про її ефективність викликала критику в науковців з різних країн);

оксфордська вакцина від AstraZeneca (наразі призупинила випробування через незрозумілі побічні наслідки).



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу