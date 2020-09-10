Сторонники теории заговора о чипировании могут быть спокойными. Китайские ученые объявили о получении разрешения на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

Это первая подобная вакцина, которую одобрили в КНР для испытаний с участием людей, подчеркнули авторы препарата.

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Вакцина против коронавируса в виде спрея

Препарат разработали в Государственной ключевой лаборатории новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

В заявлении Сянганского университета говорится, что исследовательская программа по этой вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана среди пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний.

Как продвигается производство вакцины против коронавируса

Сейчас есть несколько вакцин, которые показали лучшие результаты

три вакцины китайского производства;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer;

российская вакцина (но научная публикация о ее эффективности вызвала критику у ученых из разных стран);

Оксфордская вакцина от AstraZeneca (в настоящее время приостановила испытания из-за необъяснимых побочных эффектов).

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