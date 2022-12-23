Нове дослідження черепно-мозкових травм

У своєму новому дослідженні вчені з Медичної школи Університету Індіани згадали, що зв'язок між ЧМТ та розлученнями був виявлений і раніше, проте в інших роботах показники нестабільності шлюбу варіювалися від 22% до 85%. В рамках цього дослідження багаторічне спостереження велося за достатньою великою вибіркою пацієнтів, тому його висновки більш достовірні.

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Науковці проаналізували дані Системи моделей травматичних ушкоджень головного мозку (TBIMS) про більш ніж 1,4 тисячі пацієнтів, які на момент госпіталізації з ЧМТ були одружені. Середній вік учасників на початку спостережного періоду становив 44 роки.

Черепно-мозкові травми впливають на ризик розлучень

Через десять років спостережень у шлюбі з тим самим партнером перебували 66% пацієнтів. Більшість розлучень (68%) відбулися протягом п'яти років після черепно-мозкової травми пацієнтів, ще 39% – у перший рік.

Автори дослідження також вивчили фактори, які можуть вплинути на погіршення сімейних стосунків чи навпаки, їхню стабільність. Найменший ризик розлучення мали жінки старшого віку без досвіду вживання психоактивних речовин. При цьому на ймовірність розлучення ніяк не впливала причина чи тяжкість травми, рівень освіти, расова чи етнічна приналежність.

Автори дослідження вважають, що отримані дані можуть допомогти виявляти пацієнтів, які наражаються на високий ризик розлучення після ЧМТ, і надавати їм психологічну підтримку. Крім того, потрібна профілактика вживання психоактивних речовин, які, очевидно, негативно впливають на сімейне щастя.