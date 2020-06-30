Чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки. В рамках цього було виділено 5,5 мільйонів гривень на поліплення медичних послуг в Україні.

Про це повідомляє Посольство України в Чехії у твіттері.

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Уряд Чехії виділив 5 млн крон (понад 5,5 млн грн) на покращення медичних послуг та запобігання поширенню COVID-19 в українських лікарнях,

– йдеться у джерелі.

Українські дипломати подякували Чехії за допомогу та підтримку. Пріоритетами програми MEDEVAC є направлення лікарів за кордон та одночасно розвиток медичної інфраструктури на місцях.