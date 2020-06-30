Чехія виділила понад 5,5 мільйонів гривень на поліпшення медицини України
Чеський уряд затвердив програму допомоги MEDEVAC для низки країн, які потребують підтримки. В рамках цього було виділено 5,5 мільйонів гривень на поліплення медичних послуг в Україні.
Про це повідомляє Посольство України в Чехії у твіттері.
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Уряд Чехії виділив 5 млн крон (понад 5,5 млн грн) на покращення медичних послуг та запобігання поширенню COVID-19 в українських лікарнях,
– йдеться у джерелі.
Українські дипломати подякували Чехії за допомогу та підтримку. Пріоритетами програми MEDEVAC є направлення лікарів за кордон та одночасно розвиток медичної інфраструктури на місцях.