Чешское правительство утвердило программу помощи MEDEVAC для ряда стран, которые нуждаются в поддержке. В рамках этого было выделено 5,5 миллионов гривен на улучшение медицинских услуг в Украине.

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии в твиттере.

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Правительство Чехии выделило 5 млн крон (более 5,5 миллионов грн) на улучшение медицинских услуг и предотвращение распространения COVID-19 в украинских больницах,

– говорится в источнике.

Украинские дипломаты поблагодарили Чехию за помощь и поддержку. Приоритетами программы MEDEVAC является направление врачей за границу и одновременно развитие медицинской инфраструктуры на местах.