Дослідження виробника секс-іграшок We-Vibe встановило, що розрив між досягненням оргазму в чоловіків і жінок становить майже 30%.

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Так, 48,6% чоловіків, яких охоплює опитування, завжди досягають оргазму, порівняно із 20,3% жінок. В результаті розрив становить 28,3%.

Зазначають, що причиною різниці переважно є те, більшість жінок потребує додаткової стимуляції клітора для досягнення оргазму під час сексу.

Дослідники попередили, що ці результати не свідчать про те, що секс це гонка у досягненні оргазму. І хоч, у сексі немає правил, що він обов'язково повинен закінчуватись оргазмом, але він, перш за все, повинен приносити задоволення обом партнерам.

Тож, імовірно, партнерам треба вміти говорити про секс і способи досягнення оргазму.