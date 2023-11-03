Якщо вам здається, що секс став одноманітним, зверніть увагу на ваше ставлення до інтимного життя. Можливо, воно передбачає умовно лише секс двічі на тиждень. Психолог, сексолог Володимир Юшманов розповів, що насправді секс починається ще до того, як партнери опиняються в ліжку.

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Він провів цікаву алегорію із їжею. Так, коли ми замовляємо грецький салат, то отримуємо різноманіття продуктів, а не лише оливки. Якщо споживати оливки самостійно, це просто оливки, а якщо до них додати інші традиційні для грецького салату, продукти – ми отримуємо те, що хотіли.

Секс це не тільки фрикції члена в піхву. Секс можна почати з розмови в ресторані, чи з дотику у ліфті. Куні, мінет, петинг, мастурбація, обійми, розмови – це все теж частина сексу. Взаємодія може тривати годинами і не варто її виносити за дужки,

– наголосив Володимир Юшманов.

Сексолог пояснив, що інакше це те саме, що замовити грецький салат та з'їсти лише оливки.