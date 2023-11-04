Исследование производителя секс-игрушек We-Vibe установило, что разрыв между достижением оргазма у мужчин и женщин составляет около 30%.

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Так, 48,6% мужчин, охватываемых опросом, всегда достигают оргазма по сравнению с 20,3% женщин. В результате разрыв составляет 28,3%.

Отмечают, что причиной разницы преимущественно является то, что большинство женщин требует дополнительной стимуляции клитора для достижения оргазма во время секса.

Исследователи предупредили, что эти результаты не свидетельствуют о том, что секс – это гонка в достижении оргазма. И хотя, в сексе нет правил, что он обязательно должен заканчиваться оргазмом, но он, прежде всего, должен доставлять удовольствие обоим партнерам.

Поэтому, вероятно, партнерам нужно уметь говорить о сексе и способах достижения оргазма.