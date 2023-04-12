Породілля зазначила, що це вже 8 дитина у родині. Самі пологи пройшли природно, без оперативного втручання з боку лікарів.
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Велике щастя: що відомо про стан матері та дівчинки
В пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні 6 квітня народилась дівчинка вагою – 5,47 кілограма. За словами її матері, це була довгоочікувана дитина.
Якось в мене навіть не стояло питання, де народжувати. В Сторожинецькому пологовому будинку я народжувала вже восьмий раз,
– наголосила породілля.
Жінка також подякувала колективу пологового відділення за чуйність та гарне ставлення, а також підкреслила, що весь час почувалася в лікарні як вдома. Зараз дівчинка та її мама почуваються добре і готуються до виписки.
Породілля з дівчинкою, яка важить 5,5 кілограма / Відео Сторожинецька багатопрофільна лікарня
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