Породілля зазначила, що це вже 8 дитина у родині. Самі пологи пройшли природно, без оперативного втручання з боку лікарів.

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Велике щастя: що відомо про стан матері та дівчинки

В пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні 6 квітня народилась дівчинка вагою – 5,47 кілограма. За словами її матері, це була довгоочікувана дитина.

Якось в мене навіть не стояло питання, де народжувати. В Сторожинецькому пологовому будинку я народжувала вже восьмий раз,

– наголосила породілля.

Жінка також подякувала колективу пологового відділення за чуйність та гарне ставлення, а також підкреслила, що весь час почувалася в лікарні як вдома. Зараз дівчинка та її мама почуваються добре і готуються до виписки.

Породілля з дівчинкою, яка важить 5,5 кілограма / Відео Сторожинецька багатопрофільна лікарня

Зверніть увагу! У медичній практиці немовлят з вагою понад 4 кілограми вважають великими, а тих, хто важить понад 5 кілограмів – велетенськими.

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