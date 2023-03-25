Троє дітей за місяць

Лікарі виявили, що жінка має дві матки, і що вона все ще вагітна. За допомогою кесаревого розтину Аріфа народила дочку та ще одного сина. Обидві дитини повністю здорові, хоча й недоношені.

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Аріфа Султана, яка проживає в сільській місцевості країни, народила свою першу дитину в лікарні медичного коледжу в місті Кхулна. Через 26 днів вона поскаржилася на біль у шлунку і 21 березня 2019 року жінку привезли до лікарні Ад-дін в районі Джессора.

Коли пацієнтка приїхала, ми зробили їй ультразвук і виявили, що вона носить близнюків. Ми були сильно шоковані й здивовані. Я ніколи раніше не стикалася з таким,

– сказала доктор Шейла Поддар гінеколог, яка робила кесарів розтин.

За словами лікарки, пані Султана та її чоловік "дуже бідні", і вона "ніколи не робила ультразвук раніше", навіть перед першими пологами. 20-річну жінку та її новонароджених дітей виписали з лікарні 25 березня через чотири дні після пологів.

Дві матки

Сінгапурський гінеколог доктор Крістофер Енг каже, що подвійна матка зустрічається не так і рідко.

"Якщо ви пройдете обстеження заздалегідь, то дуже просто помітите наявність двох маток. Але очевидно, що у цьому випадку люди були із сільської місцевості і тому не мають доступу до ультразвукового сканування", – каже він.

Сама Аріфа Султана каже, що дуже рада поповненню сім'ї, але переживає, що троє дітей підірвуть і без того мізерні фінанси сім'ї. Її чоловік – чорнороб, і заробляє близько 95 доларів на місяць.