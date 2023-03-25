Трое детей в месяц

Врачи обнаружили, что у женщины две матки, и что она все еще беременна. С помощью кесарева сечения Арифа родила дочь и еще одного сына. Оба ребенка полностью здоровы, хотя и недоношены.

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Арифа Султана, проживающая в сельской местности страны, родила своего первого ребенка в больнице медицинского колледжа в городе Кхулна. Через 26 дней она пожаловалась на боль в желудке и 21 марта 2019 женщину привезли в больницу Ад-дин в районе Джессора.

Когда пациентка приехала, мы сделали ультразвук и обнаружили, что она носит близнецов. Мы были сильно шокированы и удивлены. Я никогда раньше не сталкивалась с таким,

– сказала доктор Шейла Поддар гинеколог, делавшая кесарево сечение.

По словам врача, госпожа Султана и ее муж "очень бедны", и она "никогда не делала ультразвук раньше", даже перед первыми родами. 20-летнюю женщину и ее новорожденных детей выписали из больницы 25 марта спустя четыре дня после родов.

Две матки

Сингапурский гинеколог доктор Кристофер Энг говорит, что двойная матка встречается не так уж редко.

"Если вы пройдете обследование заранее, то очень просто заметите наличие двух маток. Но очевидно, что в этом случае люди были из сельской местности и потому не имеют доступа к ультразвуковому сканированию", – говорит он.

Сама Арифа Султана говорит, что очень рада пополнению семьи, но переживает, что трое детей подорвут и без того скудные финансы семьи. Ее муж – чернорабочий, и зарабатывает около 95 долларов в месяц.