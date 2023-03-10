Смерть из-за "каменного ребенка"

Пациентка, родом из Конго, обратилась в больницу в Нью-Йорке с жалобами на спазмы в желудке, расстройство пищеварения и вздутие после еды. Обследование показало, что у 50-летней женщины был "каменный ребенок" – кальцифицированный плод.

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Он блокировал нижнюю часть живота и давил на кишечник. Но женщина отказалась от сделки, сказав, что "не хочет этого делать". Она обвинила колдовство, утверждая, что кто-то в Танзании наложил на нее "заклятие".

Женщина думала, что девять лет назад лишилась ребенка. Когда это произошло, медики из лагеря для беженцев, в котором она находилась, обвинили ее в употреблении наркотиков и убийстве ребенка. Это вызывало у нее страх перед врачами и потому она отказалась от какого-либо лечения.

Вскрытие показало, что кальцифицированный плод мешал ее кишечнику выполнять свои функции, включая всасывание жизненно важных питательных веществ.

Американские медики призвали врачей обратить внимание на этот случай, чтобы узнать больше о редкой патологии.

Что известно об окаменелости плода

Это очень редкое явление всего в мире задокументировали около 300 таких случаев. Так происходит, когда плод, развивающийся вне утробы матери, погибает и не выходит из организма. Это одно из многих осложнений беременности, имеющих серьезные долгосрочные последствия для здоровья матери.

Некоторые матери испытывают сильные симптомы во время этого состояния, но другие могут жить десятилетиями, не чувствуя никаких признаков. Например, в 2013 году в теле пожилой пенсионерки обнаружили 40-летний зародыш. Тогда врачи в Колумбии обнаружили, что 82-летняя женщина вынашивала нерожденного ребенка после того, как она обратилась в больницу с болями в животе.

В 2015 году был зафиксирован особый случай, когда в теле пожилой женщины в Чили обнаружили 50-летний плод. Женщина, которой было 90, попала в больницу после того, как упала. Но рентген показал, что она также носила плод, весящий примерно 2 килограмма.