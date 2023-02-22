Этот гормон используют бодибилдеры, его предлагают в клиниках для похудения. Но недобросовестная реклама в конце концов привела к тому, что некоторые промоутеры этого "чудо-лекарства" попали в тюрьму.

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Что такое хорионический гонадотропин человека

Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) – это гормон, который вырабатывается клетками, растущими вокруг эмбриона, и в конце концов они формируют плаценту. На ранних сроках беременности именно ХГЧ останавливает менструацию. Это побуждает желтое тело (остатки фолликула в яичнике, который высвободил оплодотворенную яйцеклетку) высвобождать прогестерон. А прогестерон дает сигнал матке поддерживать плод.

Именно поэтому этот ХГЧ используют для выявления беременности. Это может быть анализ крови или мочи – аптечные тесты, которые показывают две полоски беременности, определяют наличие ХГЧ в моче.

Существует и другой очень схожей структурой гормон, который называется лютеинизирующим, он вырабатывается гипофизом у мужчин и женщин. Лютеинизирующий гормон вызывает овуляцию и выработку эстрогена у женщин и тестостерона из яичек у мужчин. Именно это привело к тому, что некоторые мужчины начали применять ХГЧ для стимулирования выработки тестостерона.

Хорионический гонадотропин человека и тестостерон

Когда мужчины принимают много стероидов, тело перестает вырабатывать тестостерон. Поэтому некоторые бодибилдеры принимают ХГЧ вместе со стероидами, чтобы поддерживать выделение мужского гормона в организме (а также для предотвращения уменьшения яичек).

По этой причине в некоторых видах спорта ХГЧ считают запрещенным веществом и проверяют спортсменов на его наличие. К примеру, участников соревнований по бейсболу, футболу и ММА дисквалифицируют, если тесты показали высокий уровень ХГЧ.

Хорионический гонадотропин человека для похудения

Еще в 1954 году британский эндокринолог Альберт Симеонс опубликовал книгу под названием "Футы и дюймы", в которой описал свои исследования на беременных индийских женщинах и мальчиках с избыточным весом и проблемами гипофиза. Он лечил обе эти группы ХГЧ и заметил, что его испытуемые теряют вес. Поэтому Симеонс заключил, что гормон сжигает лишний жир, чтобы защитить плод.

После исследований он провел широкую кампанию по распространению своей теории и предлагал программы для похудения, в которые рекомендовал инъекции ХГЧ вместе с очень низкокалорийной диетой (500 калорий или менее по сравнению со средней рекомендацией в 2000 калорий).

Когда такие диеты приобрели популярность, вмешалось Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и настояло на том, чтобы Симеонс включил оговорку, что нет убедительных доказательств, что ХГЧ ускоряет потерю веса или помогает уменьшить аппетит. Эксперты настаивали на том, что люди теряли вес из-за нехватки калорий, а не гормона.

Окончательно неэффективность ХГЧ подтвердили в 1995 году ученые из Нидерландов. Они опубликовали метаанализ всех исследований по понижению веса с помощью этого гормона.

Исследователи обнаружили, что:

Большинство исследований ХГЧ для похудения были неконтролируемыми, то есть людей, получавших гормон, не сравнивали с группой плацебо.

Большинство исследований имело низкое качество (недостаточное количество лиц, много людей, выбывших из исследования, недостаточное описание деталей метода вмешательства, исследователи знали, кто получал какое лечение).

Из 24 исследований только 12 получили оценку выше 50 из 100 баллов за методологию. Из этих 12 исследований только одно показало минимальную пользу ХГЧ.

И эти выводы должны были похоронить этот метод лечения ожирения, но как часто бывает, человеческая жадность и вера в чудеса дала ХГЛ вторую жизнь.

Новая жизнь ХГЧ

Кевин Трюдо начал работать продавцом подержанных автомобилей, а затем был арестован за подлог чеков и провел 2 года в тюрьме в начале 90-х годов. Когда он вышел на свободу, то стал самостоятельно издавать серию книг с большим количеством шарлатанства, связанного со здоровьем; первая книга, выпущенная в 2004 году, называлась: "Природные лекарства: Они не хотят, чтобы вы знали об этом".

Продолжение в 2007 году под названием: "Лекарство для похудения: Они не хотят, чтобы вы знали" было сосредоточено на ХГЧ. Эта книга все еще доступна для продажи на Amazon с оценкой 3,5 звезды.

Несмотря на утверждение, что диеты "просто придерживаться", книга буквально адаптировала протокол доктора Симеона с 1960-х годов, включая ежедневные инъекции ХГЧ, при том, что гормон не является легкодоступным препаратом и продается только по рецепту.

У Трюдо уже были проблемы с Федеральной торговой комиссией (FTC) с 2004 года. Он утверждал, что добавки кальция могут вылечить серьезные заболевания, включая рак. Поэтому ему запретили использовать рекламу для продажи любых продуктов, услуг или программ.

Поэтому в 2008 году Трюдо был вынужден заплатить штраф в размере более 37 миллионов долларов – сумму, которую заплатили потребители, смотревшие рекламные ролики. Но он не остановился и в 2014 году, когда продолжил пренебрегать запретами и отказался платить штрафы, его приговорили к 10 годам заключения.

Опасность ХГЧ-диеты

Кроме того, что такая диета не помогает похудеть, она может быть еще и очень опасна для здоровья. Прежде всего организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и электролитов, есть риск образования камней в желчном пузыре и нарушения сердцебиения.

Также у диеты есть и другие негативные последствия: усталость, раздражительность, беспокойство, депрессия, увеличение груди у мальчиков и мужчин, повышен риск образования тромбов и закупорки кровеносных сосудов. Некоторые исследования связывают употребление ХГЧ с увеличением риска рака.

Поэтому, если вы хотите похудеть, лучше придерживаться здорового питания и регулярной физической активности. Если вам нужна поддержка и помощь в этом, обратитесь к врачу или диетологу для получения индивидуальных советов и рекомендаций.