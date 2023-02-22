Этот гормон используют бодибилдеры, его предлагают в клиниках для похудения. Но недобросовестная реклама в конце концов привела к тому, что некоторые промоутеры этого "чудо-лекарства" попали в тюрьму.
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Что такое хорионический гонадотропин человека
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) – это гормон, который вырабатывается клетками, растущими вокруг эмбриона, и в конце концов они формируют плаценту. На ранних сроках беременности именно ХГЧ останавливает менструацию. Это побуждает желтое тело (остатки фолликула в яичнике, который высвободил оплодотворенную яйцеклетку) высвобождать прогестерон. А прогестерон дает сигнал матке поддерживать плод.
Именно поэтому этот ХГЧ используют для выявления беременности. Это может быть анализ крови или мочи – аптечные тесты, которые показывают две полоски беременности, определяют наличие ХГЧ в моче.
Существует и другой очень схожей структурой гормон, который называется лютеинизирующим, он вырабатывается гипофизом у мужчин и женщин. Лютеинизирующий гормон вызывает овуляцию и выработку эстрогена у женщин и тестостерона из яичек у мужчин. Именно это привело к тому, что некоторые мужчины начали применять ХГЧ для стимулирования выработки тестостерона.
Хорионический гонадотропин человека и тестостерон
Когда мужчины принимают много стероидов, тело перестает вырабатывать тестостерон. Поэтому некоторые бодибилдеры принимают ХГЧ вместе со стероидами, чтобы поддерживать выделение мужского гормона в организме (а также для предотвращения уменьшения яичек).
По этой причине в некоторых видах спорта ХГЧ считают запрещенным веществом и проверяют спортсменов на его наличие. К примеру, участников соревнований по бейсболу, футболу и ММА дисквалифицируют, если тесты показали высокий уровень ХГЧ.
Хорионический гонадотропин человека для похудения
Еще в 1954 году британский эндокринолог Альберт Симеонс опубликовал книгу под названием "Футы и дюймы", в которой описал свои исследования на беременных индийских женщинах и мальчиках с избыточным весом и проблемами гипофиза. Он лечил обе эти группы ХГЧ и заметил, что его испытуемые теряют вес. Поэтому Симеонс заключил, что гормон сжигает лишний жир, чтобы защитить плод.
После исследований он провел широкую кампанию по распространению своей теории и предлагал программы для похудения, в которые рекомендовал инъекции ХГЧ вместе с очень низкокалорийной диетой (500 калорий или менее по сравнению со средней рекомендацией в 2000 калорий).
Когда такие диеты приобрели популярность, вмешалось Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и настояло на том, чтобы Симеонс включил оговорку, что нет убедительных доказательств, что ХГЧ ускоряет потерю веса или помогает уменьшить аппетит. Эксперты настаивали на том, что люди теряли вес из-за нехватки калорий, а не гормона.
Окончательно неэффективность ХГЧ подтвердили в 1995 году ученые из Нидерландов. Они опубликовали метаанализ всех исследований по понижению веса с помощью этого гормона.
Исследователи обнаружили, что:
- Большинство исследований ХГЧ для похудения были неконтролируемыми, то есть людей, получавших гормон, не сравнивали с группой плацебо.
- Большинство исследований имело низкое качество (недостаточное количество лиц, много людей, выбывших из исследования, недостаточное описание деталей метода вмешательства, исследователи знали, кто получал какое лечение).
- Из 24 исследований только 12 получили оценку выше 50 из 100 баллов за методологию. Из этих 12 исследований только одно показало минимальную пользу ХГЧ.
И эти выводы должны были похоронить этот метод лечения ожирения, но как часто бывает, человеческая жадность и вера в чудеса дала ХГЛ вторую жизнь.
Новая жизнь ХГЧ
Кевин Трюдо начал работать продавцом подержанных автомобилей, а затем был арестован за подлог чеков и провел 2 года в тюрьме в начале 90-х годов. Когда он вышел на свободу, то стал самостоятельно издавать серию книг с большим количеством шарлатанства, связанного со здоровьем; первая книга, выпущенная в 2004 году, называлась: "Природные лекарства: Они не хотят, чтобы вы знали об этом".
Продолжение в 2007 году под названием: "Лекарство для похудения: Они не хотят, чтобы вы знали" было сосредоточено на ХГЧ. Эта книга все еще доступна для продажи на Amazon с оценкой 3,5 звезды.
Несмотря на утверждение, что диеты "просто придерживаться", книга буквально адаптировала протокол доктора Симеона с 1960-х годов, включая ежедневные инъекции ХГЧ, при том, что гормон не является легкодоступным препаратом и продается только по рецепту.
У Трюдо уже были проблемы с Федеральной торговой комиссией (FTC) с 2004 года. Он утверждал, что добавки кальция могут вылечить серьезные заболевания, включая рак. Поэтому ему запретили использовать рекламу для продажи любых продуктов, услуг или программ.
Поэтому в 2008 году Трюдо был вынужден заплатить штраф в размере более 37 миллионов долларов – сумму, которую заплатили потребители, смотревшие рекламные ролики. Но он не остановился и в 2014 году, когда продолжил пренебрегать запретами и отказался платить штрафы, его приговорили к 10 годам заключения.
Опасность ХГЧ-диеты
Кроме того, что такая диета не помогает похудеть, она может быть еще и очень опасна для здоровья. Прежде всего организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и электролитов, есть риск образования камней в желчном пузыре и нарушения сердцебиения.
Также у диеты есть и другие негативные последствия: усталость, раздражительность, беспокойство, депрессия, увеличение груди у мальчиков и мужчин, повышен риск образования тромбов и закупорки кровеносных сосудов. Некоторые исследования связывают употребление ХГЧ с увеличением риска рака.
Поэтому, если вы хотите похудеть, лучше придерживаться здорового питания и регулярной физической активности. Если вам нужна поддержка и помощь в этом, обратитесь к врачу или диетологу для получения индивидуальных советов и рекомендаций.