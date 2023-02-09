Что предполагает такая диета

Он утверждал, что I группа как самая древняя была характерна для охотников, поэтому люди с этой группой крови лучше всего усваивают животный белок.

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II группа соответствует времени начала земледелия и более приспособлена к растительному белку. III группа появилась у кочующих племен, которые ели много молочных продуктов, поэтому им больше всего подходит молочный белок. Наконец IV группа – это смесь первой и второй, поэтому диета для нее должна сочетать животный и растительный белок.

Помимо рациона Питер д'Адамо предлагал другие изменения образа жизни в зависимости от группы крови, например виды упражнений, медитации и пищевые добавки. Сочетание этих факторов должно улучшать пищеварение, помогать поддерживать здоровый вес, предотвращать сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Насколько эффективна и безопасна диета по группе крови

Диета по группе крови приобрела большую популярность, но так и не была подтверждена исследованиями. Имеющиеся работы не нашли никакой связи между группой крови, питанием и рисками для здоровья. Например, в одном исследовании сравнивали влияние растительной диеты на сердечно-сосудистые риски у людей с разными группами крови. Ученые пришли к выводу, что группа крови никак не влияет на результат – риски снижаются примерно одинаково для всех категорий.

Полноценных исследований безопасности диеты группы крови также не проводилось. Одно исследование показало, что диета для II группы крови, в сущности, веганская, связана со снижением индекса массы тела, кровяного давления, уровня холестерина и инсулина в крови. Диета для IV группы показала практически такие же результаты, но не помогала снизить вес.

Рацион для III группы коррелировал с понижением уровня триглицеридов. Диета для I группы не показала никаких преимуществ. При этом все эти результаты были примерно одинаковыми для людей с разными группами крови.

На основании этого исследования можно предположить, что такая диета сравнительно безопасна, а все варианты кроме рациона для первой группы крови могут быть полезны для здоровья. Но одного исследования для того чтобы сделать такой вывод недостаточно. Связи между группой крови и питанием, скорее всего, нет.

А ученые не уделяли этой теме большого внимания, видимо потому, что сама теория, на которой она основывается, ничем не обоснована. В частности, нет доказательств, что группа крови определяет особенности пищеварения. Также известно, что первой появилась не I, а II группа крови