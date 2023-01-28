Новое исследование интервального голодания

В рамках нового исследования ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в течение шести лет следили за привычками более 500 человек. Оказалось, что на изменение веса больше всего влияет размер порции и частота еды, а не интервал между ними. Таким образом, ученые опровергли популярную идею интервального голодания как полезную стратегию понижения веса.

Также на тему: Незначительные изменения в питании улучшат здоровье и спасут планету

Интервальное голодание – диетическая стратегия, когда человек питается только в течение короткого промежутка времени. Например, при методе 16:8 не едят в течение 16 часов, а завтракают, обедают и ужинают в течение восьми часов.

В новом исследовании приняли участие 550 человек. Они соблюдали определенную схему питания, а ученые просто отслеживали время и размер ежедневного приема пищи и сопоставляли их с моделями потери веса за шестилетний период.

Интервальное голодание не помогает похудеть

Каждый участник исследования использовал программу для смартфона, чтобы записывать время сна, пробуждение и прием пищи в течение нескольких недель. Это позволило исследователям отслеживать время от первого до последнего приема пищи для каждого участника, а также время от пробуждения до первого приема пищи и время от последнего приема пищи до сна.

Никакой связи между временем ежедневного приема пищи человеком и изменениями веса в течение шести лет не наблюдалось. Таким образом, неважно, ел участник всю еду в течение короткого или более длительного периода. Что действительно имело значение для веса, так это общее количество средних и больших приемов пищи. Результаты исследования показали, что просто сокращение порции и уменьшение количества приемов пищи приводит к потере веса.