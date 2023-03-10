Смерть через "кам’яну дитину"

Пацієнтка, родом із Конго, звернулася в лікарню у Нью-Йорку зі скаргами на спазми в шлунку, розлад травлення та здуття після їжі. Обстеження показало, що у 50-річної жінки була "кам’яна дитина" – кальцифікований плід.

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Він блокував нижню частину живота і тиснув на кишківник. Але жінка відмовилася від операції, сказавши, що "не хоче цього робити". Вона звинуватила чаклунство, стверджуючи, що хтось у Танзанії наклав на неї "закляття".

Жінка думала, що дев'ять років тому втратила дитину. Коли це сталося, медики з табору для біженців, в якому вона перебувала, звинуватили її у вживанні наркотиків і вбивстві дитини. Це викликало у неї страх перед лікарями і тому вона відмовилася від будь-якого лікування.

Розтин показав, що кальцифікований плід заважав її кишківнику виконувати свої функції, включно зі всмоктуванням життєво важливих поживних речовин.

Американські медики закликали лікарів звернути увагу на цей випадок, щоб дізнатися більше про рідкісну патологію.

Що відомо про закам'янілість плоду

Це дуже рідкісне явище всього у світі задокументували близько 300 таких випадків. Так відбувається, коли плід, який розвивається поза утробою матері, гине та не виходить з організму. Це одне з багатьох ускладнень вагітності, які мають серйозні довгострокові наслідки для здоров’я матері.

Деякі матері відчувають сильні симптоми під час цього стану, але інші можуть жити десятиліттями, не відчуваючи жодних ознак. Наприклад, у 2013 році в тілі літньої пенсіонерки знайшли 40-річний зародок. Тоді лікарі в Колумбії виявили, що 82-річна жінка виношувала ненароджену дитину після того, як вона звернулася до лікарні з болями в животі.

У 2015 році був зафіксований особливий випадок, коли в тілі літньої жінки в Чилі виявили 50-річний плід. Жінка, якій було 90, потрапила в лікарню після того, як впала. Але рентген показав, що вона також носила плід, який важив приблизно 2 кілограми.