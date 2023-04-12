Роженица отметила, что это уже 8 ребенок в семье. Сами роды прошли естественно без оперативного вмешательства со стороны врачей.

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Большое счастье: что известно о состоянии матери и девочки

В родильном отделении Сторожинецкой многопрофильной больницы 6 апреля родилась девочка весом – 5,47 килограмма. По словам ее матери, это был долгожданный ребенок.

Как-то у меня даже не стоял вопрос, где рожать. В Сторожинецком роддоме я рожала уже восьмой раз,

– подчеркнула роженица.

Женщина также поблагодарила коллектив родильного отделения за отзывчивость и хорошее отношение, а также подчеркнула, что все время чувствовала себя в больнице как дома. Сейчас девочка и ее мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Родильница с девочкой, которая весит 5,5 килограмма / Видео Сторожинецкая многопрофильная больница

Обратите внимание! В медицинской практике младенцев с весом более 4 килограммов считают большими, а тех, кто весит более 5 килограммов – богатырскими.

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