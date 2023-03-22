Как рассказала гендиректор перинатального центра Мария Малачинская, это уникальный случай.

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Матери удалось доносить до 35 недель беременности. Две девочки родились с весом 2450 граммов, а третья кроха – 2480 граммов,

– сообщила медикиня.

По словам директора заведения Марии Малачинской, будущая мама Татьяна находилась в отделении экстрагенитальных заболеваний и акушерской патологии с 32-й недели беременности.

Сестрички уже дома

Сообщается, что после того, как тройню сестричек осмотрели смежные специалисты, их выписали. Пока девочки уже на грудном вскармливании.

Также известно, что девочки родились в результате кесарева сечения.

Тройня осмотрена смежными специалистами, налажено грудное вскармливание. Желаем малышей беззаботного детства в цветущей Украине,

– пожелала Мария Малачинская.

К слову, раньше мы рассказывали о другом интересном случае родов во Львове – родные сестры одновременно родили двоих детей. У рожениц одновременно отошли воды и родились малыши. Случилось это на Рождество.