Ветеринари вперше виявили COVID-19 у домашнього кота на території Великої Британії. Зазначається, що це не перший випадок захворювання коронавірусом серед кішок у світі.

Про це заявила головна ветеринарна лікарка Великої Британії Крістін Мідлміс, підтверджує пресслужба уряду Британії.

Читайте також Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Зазначається, що нібито домашній кіт підхопив COVID-19 від своїх власників, які до цього часу вже повністю одужали.

Лікарка зазначила, що зараження тварини не викликає занепокоєння, адже на сьогодні немає жодних доказів того, що домашні тварини можуть передати вірус людям.

Це дуже рідкісна подія, на сьогодні виявлені інфіковані тварини демонструють лише незначні клінічні ознаки й видужують протягом декількох днів,

– наголосила вона.

У кота спостерігалися легкі симптоми COVID-19, такі як задишка і виділення з носа.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, фактів зараження людей COVID-19 від собак і кішок поки не виявлено. Однак можливість передачі коронавірусу повітряно-крапельним шляхом від однієї кішки до іншої таки існує.