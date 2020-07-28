Ветеринары впервые обнаружили COVID-19 у домашнего кота на территории Великобритании. Отмечается, что это не первый случай заболевания коронавирусом среди кошек в мире.

Об этом заявила главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Мидлмис, подтверждает пресс-служба правительства Великобритании.

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Отмечается, что якобы домашний кот подхватил COVID-19 от своих владельцев, которые к этому времени уже полностью выздоровели.

Врач отметила, что заражение животного не вызывает беспокойства, ведь на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передать вирус людям.

Это очень редкое событие, на сегодня обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней,

– подчеркнула она.

У кота наблюдались легкие симптомы COVID-19, такие как одышка и выделения из носа.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не обнаружено. Однако возможность передачи коронавируса воздушно-капельным путем от одной кошки к другой таки существует.