У Великій Британії створили ліки від раку, які допомагають при його невиліковних формах. Препарат вже назвали революційним.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Розробка ліків належить вченим Національної системи охорони здоров'я Британії.

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Так, традиційні методи лікування раку, які використовують сьогодні, орієнтовані на місце розташовання у організмі злоякісного утворення.

Нові ліки здатні позбавити пацієнта від пухлин, незалежно від їх розташування в тілі. Ліки Entrectinib можна застосовувати людям, які досягли 12-річного віку, та які страждають від рідкісних видів ракових захворювань.

Такі способи лікування, як Entrectinib, можуть революціонізувати методи лікування раку, направляючи його на генетичну мутацію, яка активує ріст пухлини,

– пояснив вчений Мейндерт Бойсен.

Наразі клінічні випробування продовжуються для того, щоб зібрати більше даних і виключити невизначеності.

"Ми беремо на себе зобов'язання забезпечити, щоб люди жили довше і здоровіше, і сьогоднішні новини показують, як ми просуваємо науку для досягнення цього", – додали вчені.