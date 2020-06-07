Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку
7 червня відзначається Міжнародний день людей, які перехворіли на рак. У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за темпом поширення онкологічних захворювань Україна посідає друге місце серед європейських країн.
Нині в Україні близько 1 мільйон людей з онкологічними захворюваннями, які пройшли лікування та перебувають у стані ремісії, повідомляє пресслужба ЦГЗ.
До теми Знайшли спосіб, як зупинити метастазування раку грудей
У Центрі заявили, що кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічних захворювань збільшується з кожним роком.
Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії,
– йдеться в повідомленні.
Як знизити ризик рецидиву
Для кращих результатів лікування необхідно покращити якість життя. Тобто якщо людина уникає шкідливих звичок, дотримується здорового харчування, фізично активна та уважно слідкує за станом свого здоров'я, то ризик рецидиву значно нижчий.
- Потрібно підтримувати зв'язок з лікарем та обов'язково повідомляти його, якщо з’явились нові симптоми, турбує біль, втома чи безсоння. Й звісно, зовсім не варто пропускати планові обстеження. Це допоможе виявити ранні ознаки раку та попередити інші супутні захворювання.
- Рухливий спосіб життя покращує результати лікування та знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки й ендометрію (слизової оболонку матки). Важливо попередньо проконсультуватись із лікарем і поступово збільшувати активність.
- Надмірна вага збільшує ризик рецидиву. Експерти рекомендують споживати фрукти, овочі та цільні зерна, але у будь-якому випадку про раціон необхідно проконсультуватись з лікарем. Уникайте продуктів із високим ступенем переробки та червоного м'яса. Обмежте споживання їжі із високим вмістом жиру, крохмалю або цукру.
- Для профілактики раку не можна використовувати біологічно активні добавки.
- ВООЗ повідомляє, що по всьому світі 22% онкохворих помирають від раку, який виник внаслідок куріння. Відмовившись від куріння, людина зменшує ризик розвитку раку на 70%.
- Вживання алкоголю може підвищити рівень естрогену в крові, що теоретично може збільшити ризик рецидиву.
- Людям, які подолали рак, важливо контролювати свій час проведення на сонці, а особливо з 10:00 до 16:00. Необхідно щодня використовувати сонцезахисний крем SPF із рівнем захисту не менше 30.