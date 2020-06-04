Лікування спрямоване на блокування двох генів, кожен з яких впливає на ріст і метастазування пухлини молочної залози. Результати доклінічних досліджень успішні, наразі команда вже подала заявку на проведення випробувань на людях.

Команда американських учених з Тулейнского університету вивчила вплив генів Rab27a і TRAF3IP2 на прогресування злоякісної пухлини. Результати роботи свідчать, що їх блокування призвело до зниження росту пухлини та зупинило поширення метастазів, пише Science Daily.

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Як саме вчені зупинили розвиток метастаз

Експерименти проводили на моделях мишей з потрійним негативним раком молочної залози, який вважають найагресивнішою формою раку молочної залози. У жінок з цим діагнозом невтішний прогноз хвороби і найнижчі шанси на життя.

Придушення експресії будь-якого з генів призводило до позитивного ефекту, проте блокування TRAF3IP2 давала більш потужний результат.

Дивовижні результати

Так, вимикання Rab27a знижувало ріст пухлини , але у мишей все ще спостерігалися ознаки метастазування, коли злоякісні клітини від осередкової пухлини переміщалися в інші частини тіла.

, але у мишей все ще спостерігалися ознаки метастазування, коли злоякісні клітини від осередкової пухлини переміщалися в інші частини тіла. Та блокування TRAF3IP2 повністю зупиняла метастазування пухлини протягом року після лікування. Більш того, терапія зменшила розмір пухлин до мінімального рівня.

Робота з геном TRAF3IP2 пригнічує ріст і поширення пухлин і одночасно зупиняє прогресування захворювання,

– зазначили автори дослідження.

Майбутнє способу

Тестування TRAF3IP2 в якості нової терапевтичної мішені незабаром має бути перевірено в рамках клінічних досліджень. Вчені вже подали заявку в FDA для отримання дозволу.

Автори також згадують, що у TRAF3IP2 є потенціал для лікування пухлин мозку.

Команда з Університету Міссурі виявила, що при взаємодії з геном TRAF3IP2 можна зупиняти ріст гліобластоми, лікування для якої дуже обмежене наразі.