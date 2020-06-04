Нашли способ, как остановить метастазирование рака груди
Лечение направлено на блокирование двух генов, каждый из которых влияет на рост и метастазирование опухоли молочной железы. Результаты доклинических исследований успешные, сейчас команда уже подала заявку на проведение испытаний на людях.
Команда американских ученых из Тулейнского университета изучила влияние генов Rab27a и TRAF3IP2 на прогрессирование злокачественной опухоли. Результаты работы свидетельствуют, что их блокировка привела к снижению роста опухоли и остановила распространение метастазов, пишет Science Daily.
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Как ученые остановили развитие метастаз
Эксперименты проводили на моделях мышей с тройным негативным раком молочной железы, который считается самой агрессивной формой рака молочной железы. У женщин с этим диагнозом неутешительный прогноз болезни и низкие шансы на жизнь.
Подавление экспрессии любого из генов приводило к положительному эффекту, однако блокировка TRAF3IP2 давала более мощный результат.
Удивительные результаты
- Так, выключение Rab27a снижало рост опухоли, но у мышей все еще наблюдались признаки метастазирования, когда злокачественные клетки от очаговой опухоли перемещались в другие части тела.
- И блокировка TRAF3IP2 полностью останавливала метастазирование опухоли в течение года после лечения. Более того, терапия уменьшила размер опухолей до минимального уровня.
Работа с геном TRAF3IP2 подавляет рост и распространение опухолей и одновременно останавливает прогрессирование заболевания,
– отметили авторы исследования.
Будущее способа
Тестирование TRAF3IP2 в качестве новой терапевтической мишени вскоре должно быть проверено в рамках клинических исследований. Ученые уже подали заявку в FDA для получения разрешения.
Авторы также упоминают, что у TRAF3IP2 есть потенциал для лечения опухолей мозга.
Команда из Университета Миссури обнаружила, что при взаимодействии с геном TRAF3IP2 можно останавливать рост глиобластомы, лечение для которой очень ограничено пока.