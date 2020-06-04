Лечение направлено на блокирование двух генов, каждый из которых влияет на рост и метастазирование опухоли молочной железы. Результаты доклинических исследований успешные, сейчас команда уже подала заявку на проведение испытаний на людях.

Команда американских ученых из Тулейнского университета изучила влияние генов Rab27a и TRAF3IP2 на прогрессирование злокачественной опухоли. Результаты работы свидетельствуют, что их блокировка привела к снижению роста опухоли и остановила распространение метастазов, пишет Science Daily.

Читайте также Рак груди теперь могут распознать за 5 лет до появления симптомов

Как ученые остановили развитие метастаз

Эксперименты проводили на моделях мышей с тройным негативным раком молочной железы, который считается самой агрессивной формой рака молочной железы. У женщин с этим диагнозом неутешительный прогноз болезни и низкие шансы на жизнь.

Подавление экспрессии любого из генов приводило к положительному эффекту, однако блокировка TRAF3IP2 давала более мощный результат.

Удивительные результаты

Так, выключение Rab27a снижало рост опухоли , но у мышей все еще наблюдались признаки метастазирования, когда злокачественные клетки от очаговой опухоли перемещались в другие части тела.

, но у мышей все еще наблюдались признаки метастазирования, когда злокачественные клетки от очаговой опухоли перемещались в другие части тела. И блокировка TRAF3IP2 полностью останавливала метастазирование опухоли в течение года после лечения. Более того, терапия уменьшила размер опухолей до минимального уровня.

Работа с геном TRAF3IP2 подавляет рост и распространение опухолей и одновременно останавливает прогрессирование заболевания,

– отметили авторы исследования.

Будущее способа

Тестирование TRAF3IP2 в качестве новой терапевтической мишени вскоре должно быть проверено в рамках клинических исследований. Ученые уже подали заявку в FDA для получения разрешения.

Авторы также упоминают, что у TRAF3IP2 есть потенциал для лечения опухолей мозга.

Команда из Университета Миссури обнаружила, что при взаимодействии с геном TRAF3IP2 можно останавливать рост глиобластомы, лечение для которой очень ограничено пока.