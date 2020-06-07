7 июня отмечается Международный день людей, переболевших раком. В Центре общественного здоровья сообщили, что по темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место среди европейских стран.

Сейчас в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, которые прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии, сообщает прессслужба ЦОЗ.

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В центре заявили, что количество людей, возвращающихся к нормальной жизни после лечения онкологических заболеваний увеличивается с каждым годом.

Сейчас на учете в стране почти 1 миллион людей с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии,

– говорится в сообщении.

Как снизить риск рецидива

Для лучших результатов лечения необходимо улучшить качество жизни. То есть если человек избегает вредных привычек, придерживается здорового питания, физически активный и внимательно следит за состоянием своего здоровья, то риск рецидива значительно ниже.