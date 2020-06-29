В Великобритании создали лекарство от рака, которое помогает при его неизлечимых формах. Препарат уже назвали революционным.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Разработка лекарств принадлежит ученым Национальной системы здравоохранения Великобритании.

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Так, традиционные методы лечения рака, которые используют сегодня, ориентированы на место расположеного в организме злокачественного образования.

Новое лекарство способно избавить пациента от опухолей, независимо от их расположения в теле. Лекарство Entrectinib можно применять людям, достигшим 12-летнего возраста, и страдающим от редких видов раковых заболеваний.

Такие способы лечения, как Entrectinib, могут революционизировать методы лечения рака, направляя его на генетическую мутацию, которая активирует рост опухоли,

– объяснил ученый Мейндерта Бойсен.

Сейчас клинические испытания продолжаются для того, чтобы собрать больше данных и исключить неопределенности.

"Мы берем на себя обязательства, чтобы люди жили дольше и здоровее, и сегодняшние новости показывают, как мы продвигаем науку для достижения этого", – добавили ученые.