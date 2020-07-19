У Великій Британії вирішили тимчасово не публікувати щоденну інформацію про смертність від коронавірусу. Фахівці виявили у статистиці недоліки.

В статистику потрапляють усі, у кого був COVID-19

Дані про летальні випадки не оприлюднюватимуть доти, доки недоліки не виправлять. Таке рішення ухвалив уряд країни, інформує DW.

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Наразі в статистику потрапляють усі випадки, коли пацієнт був інфікований коронавірусом, навіть якщо причиною смерті був не COVID-19. Першими на це звернули увагу професори з Оксфордського університету та Університету Східної Англії.

Науковці зауважили, що статистика не враховує давність тесту на коронавірус і навіть того, чи була вже людина виписана з лікарні.

Ми повинні пам'ятати, що це нова інфекція, є дані про тривалі проблеми зі здоров'ям у деяких пацієнтів. Зараз саме час переглянути, як обчислюються смертельні випадки,

– заявила директорка агентства з охорони здоров'я Англії Сьюзан Хопкінс.

Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії

Станом на 19 липня Велика Британія перебуває на 9 місці у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. В країні виявили 295 632 випадки COVID-19, з них 45 358 – летальні.