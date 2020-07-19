В Великобритании решили временно не публиковать ежедневную информацию о смертности от коронавируса. Специалисты обнаружили в статистике недочеты.

В статистику попадают все, у кого был COVID-19

Данные о летальных случаях не будут обнародовать до тех пор, пока недостатки не исправят. Такое решение приняло правительство страны, сообщает DW.

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Сейчас в статистику попадают все случаи, когда пациент был инфицирован коронавирусом, даже если причиной смерти был не COVID-19. Первыми на это обратили внимание профессора из Оксфордского университета и Университета Восточной Англии.

Ученые заметили, что статистика не учитывает давность теста на коронавирус и даже того, был ли человек уже выписан из больницы.

Мы должны помнить, что это новая инфекция, есть данные о длительных проблемах со здоровьем у некоторых пациентов. Сейчас самое время пересмотреть, как исчисляются смертельные случаи,

– заявила директор агентства по здравоохранению Англии Сьюзан Хопкинс.

Какова ситуация с коронавирусом в Великобритании

По состоянию на 19 июля Великобритания находится на 9 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране обнаружили 295 632 случая COVID-19, из них 45 358 – летальные.