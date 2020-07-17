Один из баров Великобритании просто в помещении рядом с барной стойкой установил ограждение под напряжением, чтобы гости заведения придерживались социальной дистанции.

В графстве Корнуолл владельцы паба "The Star Inn" установили у барной стойки проволоку под электрическим напряжением, сообщает Yahoo news.

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По словам владельцев заведения, это все для того, чтобы люди придерживались необходимой социальной дистанции в помещении.

Они объяснили, что люди слишком близко подходили к барменам, собирались в толпу и наваливались на стойку. Поэтому, по их мнению, это вынужденное решение.

Пока мы не поставили ограждение, люди не придерживались социального дистанцирования и делали все, что угодно, но теперь они его придерживаются,

– сказал главный владелец заведения Джонни Макфадден.

Вместе с тем Макфадден пояснил, что обычно напряжение отключается. Просто сам факт наличия этого провода отпугивает людей и они не слишком хотят близко подходить. Но уже двое посетителей успели заявить, что их ударило током.

Также мужчина заверил, что ограждение полностью законное, ведь оно имеет соответствующие предупреждения.

В пабе установили ограждение под напряжением / Фото: Cornwall Live