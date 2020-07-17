Один з барів Британії просто в приміщенні поруч з барною стійкою встановив огорожу під напругою, аби гості закладу дотримувались соціальної дистанції.

У графстві Корнуолл власники пабу "The Star Inn" у графстві Корнуолл встановили біля барної стійки дріт під електричною напругою, повідомляє

За словами власників закладку, це все для того, щоб люди дотримувалися необхідної соціальної дистанції в приміщенні.

Вони пояснили, що люди занадто близько підходили до барменів, збирались у натовп та навалювались на стійку. Відтак, на їхню думку, це вимушене рішення.

Поки ми не поставили огорожу, люди не дотримувалися соціального дистанціювання й робили все, що заманеться, але тепер вони його дотримується,

– сказав один з власників Джонні Макфадден.

Разом з тим Макфадден пояснив, що зазвичай напруга вимкнена. Просто сам факт наявності цього дроту відлякує людей і вони не надто хочуть близько підходити. Але вже двоє відвідувачів встигли заявити, що їх вдарило струмом.

Також чоловік запевнив, що огорожа є повністю законною, адже вона має відповідні попередження.