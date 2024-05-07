Не всі комарі кусають людей, а лише самки деяких видів. Їм потрібний білок із крові для відкладання яєць.

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Як нас розпізнають комарі

Комарі реагують на вуглекислий газ, який ми видихаємо. Цей газ служить їм сигналом про присутність живої істоти поблизу. Після виявлення комарі йдуть за запахом і потім починають відчувати тепло людини.

Приземлившись завдяки великій кількості нюхових рецепторів, комар відчуває наш "смак" ще до того, як вп'ється в шкіру.

Як дим впливає на комара

Дим маскує запахи, які приваблюють комарів, це знижує їхню здатність виявити людину. Жар від вогню – ще один подразник, комахи тримаються від нього якомога далі.

Дим створює фізичний бар'єр між комарами та людьми. Комарі уникають пролітати через дим через його подразнювальну дію на органи чуття.

Проте ефективність диму знижується за наявності вітру і великих відкритих просторів. Важливо пам'ятати про заходи безпеки та розпалювати багаття лише в тих місцях, де це не спричинить пожежі. Будьте обережні, тривале вдихання диму подразнює очі та дихальні шляхи.

Крім звичайного диму з багаття, комарі ще більше не люблять "смердючий" для них дим. Як, наприклад, при спалюванні спіралі, до складу якої входить активна репелентна сполука. Рекомендується використовувати спіралі на відкритому повітрі або в приміщеннях, що добре вентилюються, і обов'язково дотримуватися інструкцій виробника.