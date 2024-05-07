Не все комары кусают людей, а только самки некоторых видов. Им нужен белок из крови для откладывания яиц.

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Как нас распознают комары

Комары реагируют на углекислый газ, который мы выдыхаем. Этот газ служит им сигналом о присутствии живого существа поблизости. После обнаружения комары идут по запаху и затем начинают чувствовать тепло человека.

Приземлившись благодаря большому количеству обонятельных рецепторов, комар чувствует наш "вкус" еще до того, как вонзится в кожу.

Как дым влияет на комара

Дым маскирует запахи, которые привлекают комаров, это снижает их способность обнаружить человека. Жар от огня – еще один раздражитель, насекомые держатся от него как можно дальше.

Дым создает физический барьер между комарами и людьми. Комары избегают пролетать через дым из-за его раздражающего действия на органы чувств.

Однако эффективность дыма снижается при наличии ветра и больших открытых пространств. Важно помнить о мерах безопасности и разжигать костер только в тех местах, где это не повлечет пожара. Будьте осторожны, длительное вдыхание дыма раздражает глаза и дыхательные пути.

Кроме обычного дыма из костра, комары еще больше не любят "вонючий" для них дым. Как, например, при сжигании спирали, в состав которой входит активное репеллентное соединение. Рекомендуется использовать спирали на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых, помещениях, и обязательно придерживаться инструкций производителя.