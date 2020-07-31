Ін'єкції ботоксу можуть зробити більше, ніж просто стерти ознаки віку. Як підтверджує нове дослідження, вони також можуть полегшити депресію.

Про це пише видання CNN. Так, медики використовують ботокс для розгладження мімічних зморшок та лікування таких проблем зі здоров'ям, як сильне потовиділення, неконтрольоване моргання, хронічна мігрень, гіперактивний сечовий міхур і неврологічні розлади, які викликають м'язові скорочення і біль в шиї і плечах.

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Ботокс – що це? Це препарат, який виготовлений з токсину, що виробляється бактерією Clostridium botulinum. Ботокс послаблює або паралізую певні м'язи або блокуючи певні нерви.

Понад 260 мільйонів людей у всьому світі страждають від депресії, однак для третини цих людей звичайне лікування не є ефективним.

Через це лікарі вирішили вивчити альтернативні методи лікування, такі як дози псилоцибіна (активного інгредієнта в психоделічних грибах), інфузії кетаміну й ін'єкції ботоксу.

Попередні дослідження останніх 15 років продемонстрували, що ботокс справді може мати антидепресивну дію.



Ін'єкції ботокса допомагають у боротьбі з депресією / Фото: Getty Images

Як пройшло дослідження

Дослідники проаналізували більше 45 000 повідомлень про побічні ефекти, викликані лікуванням ботоксом. Вчені розділили пацієнтів на вісім груп, відповідно до медичних симптомів, які найчастіше лікують ботоксом. Причинами були:

косметичне використання для зморшок, підтяжки обличчя тощо,

мігрень,

судоми або спастичність кінцівок, коли м'язи напружуються і перешкоджають руху, мовленню та ходьбі,

біль у шиї,

мимовільне кліпання або судоми повік,

надмірне потовиділення,

неврологічні і сечові розлади сечового міхура.

Кожна група була поділена на дві групи, де одна отримала ботокс, а інша – ні.

Пацієнти, які отримували ін'єкції ботоксу для лікування підвищеної пітливості, зморшок на обличчі, мігрені, спастичності і судом, повідомляли про депресії на 40-88% рідше, ніж люди, які проходили різні курси лікування для аналогічних станів.

Ми виявили, що ефект не залежить від місця ін'єкції та не залежить від медичних умов, які дуже різноманітні для ботоксу,

– сказав провідний автор дослідження Рубен Абагян.

За його словами, це означає, що депресію можна вилікувати різними засобами і необов'язково ін'єкцією в один з лицьових м'язів.

Крім того, м'язове напруження в різних областях тіла є поширеним симптомом депресії і може бути як фізичним проявом розладу, так і стимулом депресивного настрою. Тому поступове розслаблення м'язів психічно розслаблює людину.