Инъекции ботокса могут сделать больше, чем просто стереть признаки возраста. Как подтверждает новое исследование, они также могут облегчить депрессию.

Об этом пишет издание CNN. Так, медики используют ботокс для разглаживания мимических морщин и лечения таких проблем со здоровьем, как сильное потоотделение, неконтролируемое моргание, хроническая мигрень, гиперактивный мочевой пузырь и неврологические расстройства, которые вызывают мышечные сокращения и боль в шее и плечах.

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Ботокс – что это? Это препарат, который изготовлен из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum.

Ботокст ослабляет или парализует определенные мышцы или блокирует определенные нервы.

Более 260 миллионов человек во всем мире страдают от депрессии, однако для трети этих людей обычное лечение не является эффективным.

Поэтому врачи решили изучить альтернативные методы лечения, такие как дозы псилоцибина (активного ингредиента в психоделических грибах), инфузии кетамина и инъекции ботокса.

Предыдущие исследования последних 15 лет показали, что ботокс действительно может обладать антидепрессивным действием.

Инъекции ботокса помогают в борьбе с депрессией / Фото: Getty Images

Как прошло исследование

Исследователи проанализировали более 45 тысяч сообщений о побочных эффектах, вызванных лечением ботоксом. Ученые разделили пациентов на восемь групп, в соответствии с медицинскими симптомами, которые чаще всего лечат ботоксом. Причинами были:

косметическое использование для морщин, подтяжки лица, кожных наполнителей и т.д.;

мигрень;

судороги или спастичность конечностей, когда мышцы напрягаются и препятствуют движению, речи и ходьбе;

боль в шее;

непроизвольное моргание или судороги век;

чрезмерное потоотделение;

неврологические и мочевые расстройства мочевого пузыря.

Каждая группа была разделена на две группы, где одна получила ботокс, а другая – нет.

Пациенты, получавшие инъекции ботокса для лечения повышенной потливости, морщин на лице, мигрени, спастичности и судом, сообщали о депрессии на 40-88% реже, чем люди, которые проходили различные курсы лечения для аналогичных состояний.

Мы обнаружили, что эффект не зависит от места инъекции и не зависит от медицинских условий, которые очень разнообразны для ботокса,

– сказал ведущий автор исследования Рубен Абагян.

По его словам, это означает, что депрессию можно вылечить различными средствами и необязательно инъекцией в один из лицевых мышц.

Кроме того, мышечное напряжение в различных областях тела является распространенным симптомом депрессии и может быть как физическим проявлением расстройства, так и стимулом депрессивного настроения. Поэтому постепенное расслабление мышц психически расслабляет человека.