У новому дослідженні, в якому брали участь 48 студентів та випускників японських університетів, вчені оцінювали активність мозку під час письма на папері та на планшеті. Добровольці читали діалог між вигаданими персонажами про свої справи у найближчому майбутньому, після чого записували їхні плани у вигляді графіків.
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Нове дослідження пам'яті
Автори дослідження попросили відтворити почуте у своїх записах якнайточніше. Одна група учасників використовувала блокнот із ручкою, друга – електронний планшет та стілус, у третьому записі велися у смартфоні.
Писати на папері корисніше, ніж на гаджетах
За результатами дослідження з'ясувалося, що учасники, які вели нотатки на папері, впоралися із завданням за 11 хвилин, користувачі планшетів – за 14 хвилин, смартфонів – за 16 хвилин. У тих, хто писав ручкою, вчені виявили підвищену активність у ділянках мозку, пов'язаних з мовною пам'яттю та візуалізацією, а також у гіпокампі, який відповідає за деякі види пам'яті.
Подібна активність вказує на те, що під час листа на папері задіяно більше просторових деталей, які можуть бути відтворені в пам'яті. Водночас електронні пристрої мають універсальну форму відображення зі стандартними інструментами навігації та форматування тексту,
– написали автори дослідження.
На думку вчених, записи на папері — це складніший, проте корисніший інструмент для запам'ятовування важливої інформації. Тому якщо вам важливо записати щось і не забути, краще скористатися блокнотом та ручкою.