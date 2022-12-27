В новом исследовании, в котором участвовали 48 студентов и выпускников японских университетов, ученые оценивали активность мозга во время письма на бумаге и планшете. Добровольцы читали диалог между вымышленными персонажами о своих делах в обозримом будущем, после чего записывали их планы в виде графиков.
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Новое исследование памяти
Авторы исследования попросили воспроизвести услышанное в своих записях как можно точнее. Одна группа участников использовала блокнот с ручкой, вторая – электронный планшет и стилус, в третьей записи велись в смартфоне.
Писать на бумаге полезнее, чем на гаджетах
По результатам исследования выяснилось, что участники, которые вели заметки на бумаге, справились с заданием за 11 минут, пользователи планшетов – за 14 минут, смартфонов – за 16 минут. У тех, кто писал ручкой, ученые обнаружили повышенную активность в участках мозга, связанных с речевой памятью и визуализацией, а также в гиппокампе, отвечающем за некоторые виды памяти.
Подобная активность указывает на то, что во время письма на бумаге задействовано больше пространственных деталей, которые могут воспроизводиться в памяти. В то же время электронные устройства имеют универсальную форму отображения со стандартными инструментами навигации и форматирования текста,
– написали авторы исследования.
По мнению ученых, записи на бумаге — это более сложный, но более полезный инструмент для запоминания важной информации. Поэтому если вам важно записать что-нибудь и не забыть, лучше воспользоваться блокнотом и ручкой.