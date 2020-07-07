У Слов’янському психоневрологічному інтернаті коронавірусом інфікувалися 278 людей, більшість з них – підопічні. Наразі ситуація з поширення інфекції під контролем.

Про це повідомив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко.

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У Слов’янську великий сплеск захворюваності. Але майже всі нові випадки зареєстровані на території одного закритого закладу — Слов’янського психоневрологічного інтернату,

– розповів Бойко.

Що відомо про спалах в інтернаті

На момент виявлення першого випадку інфікування в інтернаті перебувало 672 людини, з яких 260 співробітників інтернату та 412 підопічних.

Так. COVID-19 діагностували у 62 працівників та 216 підопічних. З майже 300 хворих госпіталізували лише 11.

За словами представника ОДА, спалах коронавірусу у Слов'янську вдалося локалізувати – інтернат закрили на карантин.

Всього у Донецькій області виявили 709 випадків COVID-19, з яких у Слов’янську – 36.