За добу в Україні 564 нових хворих на COVID-19
За останню добу в Україні виявили 564 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 7 липня в країні загалом зареєстровано 49 607 інфікованих COVID-19.
Про нові випадки коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 49 607 випадків зараження коронавірусом.
На жаль, за минулу добу помер ще 21 пацієнт з COVID-19. Загалом в країні зафіксували 1283 летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції.
Втім, є і хороші новини, адже 22 193 пацієнти одужали – 490 з них виписали за минулу добу.
В Україні виявили 564 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих вкотре виявили на Львівщині (+144), на Закарпатті (+83) та у Києві (+63).
COVID-19 в областях України 7 липня
- Вінницька область — 1 979 (+12);
- Волинська область — 2 788 (+36);
- Дніпропетровська область — 1 116 (+1);
- Донецька область — 686 (+5);
- Житомирська область — 1 469 (+1);
- Закарпатська область — 3 458 (+83);
- Запорізька область — 598 (+1);
- Івано-Франківська область — 2 744 (+44);
- Кіровоградська область — 663 (+4);
- Київ — 5 665 (+63);
- Київська область — 2 809 (+20);
- Львівська область — 6 445 (+144);
- Луганська область — 85 (+1);
- Миколаївська область — 461 (0);
- Одеська область — 1 919 (+36);
- Полтавська область — 325 (+1)
- Рівненська область — 4 228 (+38);
- Сумська область — 321 (0);
- Тернопільська область — 2 108 (+7);
- Харківська область — 2 416 (+45);
- Херсонська область — 196 (0);
- Хмельницька область — 842 (0);
- Чернівецька область — 5 032 (+14);
- Черкаська область — 678 (+8);
- Чернігівська область — 576 (0);
Зверніть увагу! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.