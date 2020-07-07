За добу в Україні 564 нових хворих на COVID-19

За останню добу в Україні виявили 564 нових випадки зараження коронавірусом. Відтак, станом на ранок 7 липня в країні загалом зареєстровано 49 607 інфікованих COVID-19.

Про нові випадки коронавірусу в Україні повідомляє система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 49 607 випадків зараження коронавірусом.

На жаль, за минулу добу помер ще 21 пацієнт з COVID-19. Загалом в країні зафіксували 1283 летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції.

Втім, є і хороші новини, адже 22 193 пацієнти одужали – 490 з них виписали за минулу добу.

В Україні виявили 564 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих вкотре виявили на Львівщині (+144), на Закарпатті (+83) та у Києві (+63).

COVID-19 в областях України 7 липня

Вінницька область — 1 979 (+12);

Волинська область — 2 788 (+36);

Дніпропетровська область — 1 116 (+1);

Донецька область — 686 (+5);

Житомирська область — 1 469 (+1);

Закарпатська область — 3 458 (+83);

Запорізька область — 598 (+1);

Івано-Франківська область — 2 744 (+44);

Кіровоградська область — 663 (+4);

Київ — 5 665 (+63);

Київська область — 2 809 (+20);

Львівська область — 6 445 (+144);

Луганська область — 85 (+1);

Миколаївська область — 461 (0);

Одеська область — 1 919 (+36);

Полтавська область — 325 (+1)

Рівненська область — 4 228 (+38);

Сумська область — 321 (0);

Тернопільська область — 2 108 (+7);

Харківська область — 2 416 (+45);

Херсонська область — 196 (0);

Хмельницька область — 842 (0);

Чернівецька область — 5 032 (+14);

Черкаська область — 678 (+8);

Чернігівська область — 576 (0);

Зверніть увагу! У зведенні не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей, а також окупованої АР Крим й міста Севастополя.



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