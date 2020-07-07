За сутки в Украине 564 новых больных COVID-19

За последние сутки в Украине обнаружили 564 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 7 июля в стране всего зарегистрированы 49 607 инфицированных COVID-19.

О новых случаях коронавируса в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 49 607 случаев заражения коронавирусом.

К сожалению, за прошедшие сутки умер еще 21 пациент с COVID-19. В целом в стране зафиксировали 1 283 летальных случая вследствие коронавирусной инфекции.

Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 22 193 пациента выздоровели – 490 из них выписали за минувшие сутки.

В Украине обнаружили 564 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных в очередной раз обнаружили на Львовщине (+144), Закарпатье (+83) и в Киеве (+63).

COVID-19 в областях Украины 7 июля

Винницкая область – 1 979 (+12);

Волынская область – 2 788 (+36);

Днепропетровская область – 1 116 (+1);

Донецкая область – 686 (+5);

Житомирская область – 1 469 (+1);

Закарпатская область – 3 458 (+83);

Запорожская область – 598 (+1);

Ивано-Франковская область – 2 744 (+44);

Кировоградская область – 663 (+4);

Киев – 5 665 (+63);

Киевская область – 2 809 (+20);

Львовская область – 6 445 (+144);

Луганская область – 85 (+1);

Николаевская область – 461 (0);

Одесская область – 1 919 (+36);

Полтавская область – 325 (+1)

Ровненская область – 4 228 (+38);

Сумская область – 321 (0);

Тернопольская область – 2 108 (+7);

Харьковская область – 2 416 (+45);

Херсонская область – 196 (0);

Хмельницкая область – 842 (0);

Черновицкая область – 5 032 (+14);

Черкасская область – 678 (+8);

Черниговская область – 576 (0);

Обратите внимание! В сводке не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей, а также оккупированной АР Крым и города Севастополя.



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