За сутки в Украине 564 новых больных COVID-19
За последние сутки в Украине обнаружили 564 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 7 июля в стране всего зарегистрированы 49 607 инфицированных COVID-19.
О новых случаях коронавируса в Украине сообщает система мониторинга COVID-19 аппарата СНБО Украины.
Полезно Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 49 607 случаев заражения коронавирусом.
К сожалению, за прошедшие сутки умер еще 21 пациент с COVID-19. В целом в стране зафиксировали 1 283 летальных случая вследствие коронавирусной инфекции.
Впрочем, есть и хорошие новости, ведь 22 193 пациента выздоровели – 490 из них выписали за минувшие сутки.
В Украине обнаружили 564 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных в очередной раз обнаружили на Львовщине (+144), Закарпатье (+83) и в Киеве (+63).
COVID-19 в областях Украины 7 июля
- Винницкая область – 1 979 (+12);
- Волынская область – 2 788 (+36);
- Днепропетровская область – 1 116 (+1);
- Донецкая область – 686 (+5);
- Житомирская область – 1 469 (+1);
- Закарпатская область – 3 458 (+83);
- Запорожская область – 598 (+1);
- Ивано-Франковская область – 2 744 (+44);
- Кировоградская область – 663 (+4);
- Киев – 5 665 (+63);
- Киевская область – 2 809 (+20);
- Львовская область – 6 445 (+144);
- Луганская область – 85 (+1);
- Николаевская область – 461 (0);
- Одесская область – 1 919 (+36);
- Полтавская область – 325 (+1)
- Ровненская область – 4 228 (+38);
- Сумская область – 321 (0);
- Тернопольская область – 2 108 (+7);
- Харьковская область – 2 416 (+45);
- Херсонская область – 196 (0);
- Хмельницкая область – 842 (0);
- Черновицкая область – 5 032 (+14);
- Черкасская область – 678 (+8);
- Черниговская область – 576 (0);
Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала