Около 300 человек заболели коронавирусом в психоневрологическом интернате Славянска
В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом заразились 278 человек, большинство из них – подопечные. Сейчас ситуация по распространению инфекции под контролем.
Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.
Читайте также За сутки в Украине 564 новых больных COVID-19
В Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого заведения — Славянского психоневрологического интерната,
– рассказал Бойко.
Что известно о вспышке в интернате
На момент выявления первого случая инфицирования в интернате находилось 672 человека, из которых 260 сотрудников интерната и 412 подопечных.
Так, COVID-19 диагностировали у 62 работников и 216 подопечных. Из почти 300 больных госпитализировали лишь 11.
По словам представителя ОГА, вспышку коронавируса в Славянске удалось локализовать – интернат закрыли на карантин.