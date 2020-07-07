В Славянском психоневрологическом интернате коронавирусом заразились 278 человек, большинство из них – подопечные. Сейчас ситуация по распространению инфекции под контролем.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко.

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В Славянске большой всплеск заболеваемости. Но почти все новые случаи зарегистрированы на территории одного закрытого заведения — Славянского психоневрологического интерната,

– рассказал Бойко.

Что известно о вспышке в интернате

На момент выявления первого случая инфицирования в интернате находилось 672 человека, из которых 260 сотрудников интерната и 412 подопечных.

Так, COVID-19 диагностировали у 62 работников и 216 подопечных. Из почти 300 больных госпитализировали лишь 11.

По словам представителя ОГА, вспышку коронавируса в Славянске удалось локализовать – интернат закрыли на карантин.

Всего в Донецкой области выявили 709 случаев COVID-19, из которых в Славянске – 36.