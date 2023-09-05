Цю частину процесу 46-річний підприємець назвав "омолодженням Джонсона Джонсона". Як він написав уколи мають допомогти йому досягти "тривалої ерекції".
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Омолодження пеніса Браяна Джонсона
У п'ятницю мені зроблять ін'єкцію в пеніс, і це тема, яка хвилює,
– зазначив він.
Мільярдер розповів докладніше про етапи цього процесу, вказавши, на що саме вони будуть спрямовані:
- Ін'єкція алпростадилу в пеніс для досягнення тривалої ерекції.
- Вимірювання пікового кровотоку в артерії статевого члена.
- Визначення об'єму еякуляту.
- Вимірювання максимальної швидкості сечовипускання.
- Аналіз рухливості сперматозоїдів.
- Перевірка нальоту на пенісі.
Коли користувачі запитали про "базовий обсяг еякуляту", Джонсон пояснив: "Базовий обсяг еякуляту становить 3,0 мл, >1,4 мл – вважається нормальним".
Що відомо Браяна Джонсона
Браян Джонсон прагне досягнути фізичної форми тіло 18-річного підлітка. Він дотримується жорсткого розпорядку дня, який контролює команда з 30 лікарів. Разом із дуже точним раціоном на 1977 калорій щоденно, Джонсон проводить фізичні вправи принаймні годину на день, приймає 80 різних вітамінів і мінеральних добавок і лягає спати точно о 20:30.
Його розклад включає прокидання о 5:00, сніданок о 6:00, та останній прийом їжі об 11:00. Попри це, варто відзначити, що експеримент із введенням крові сина-підлітка не приніс значущих позитивних результатів.