Цю частину процесу 46-річний підприємець назвав "омолодженням Джонсона Джонсона". Як він написав уколи мають допомогти йому досягти "тривалої ерекції".

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Омолодження пеніса Браяна Джонсона

У п'ятницю мені зроблять ін'єкцію в пеніс, і це тема, яка хвилює,

– зазначив він.

Мільярдер розповів докладніше про етапи цього процесу, вказавши, на що саме вони будуть спрямовані:

Ін'єкція алпростадилу в пеніс для досягнення тривалої ерекції. Вимірювання пікового кровотоку в артерії статевого члена. Визначення об'єму еякуляту. Вимірювання максимальної швидкості сечовипускання. Аналіз рухливості сперматозоїдів. Перевірка нальоту на пенісі.

Коли користувачі запитали про "базовий обсяг еякуляту", Джонсон пояснив: "Базовий обсяг еякуляту становить 3,0 мл, >1,4 мл – вважається нормальним".

Що відомо Браяна Джонсона

Браян Джонсон прагне досягнути фізичної форми тіло 18-річного підлітка. Він дотримується жорсткого розпорядку дня, який контролює команда з 30 лікарів. Разом із дуже точним раціоном на 1977 калорій щоденно, Джонсон проводить фізичні вправи принаймні годину на день, приймає 80 різних вітамінів і мінеральних добавок і лягає спати точно о 20:30.

Його розклад включає прокидання о 5:00, сніданок о 6:00, та останній прийом їжі об 11:00. Попри це, варто відзначити, що експеримент із введенням крові сина-підлітка не приніс значущих позитивних результатів.